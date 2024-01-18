«Ахмат» подписал защитника Ловата из «Слована»

Защитник братиславского «Слована» Лукас Ловат подписал контракт с «Ахматом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 27-летним бразильцем рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне Ловат провел 23 матча, в которых забил гол и сделал 4 результативные передачи.