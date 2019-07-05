"Ахмат" подписал контракт с бывшим игроком "Анжи"

"Ахмат" объявил о подписании пятилетнего контракта с бывшим защитником "Анжи" Павлом Калошиным.
Предстоящий сезон россиянин проведет в "Торпедо" на правах аренды, сообщается в официальном Twitter клуба. В прошедшем сезоне 21-летний защитник сыграл в 12 матчах РПЛ в составе "Анжи", отметившись одной голевой передачей, и 9 матчах молодежного чемпионата России.
Ранее грозненский клуб пополнил бывший полузащитник "Спартака" 32-летний Денис Глушаков. Контракт с которым подписан по схеме "1+1".
Защитник Павел Калошин, проведший с командой первый подготовительный сбор, подписал с "Ахматом" пятилетний контракт. Ближайший сезон футболист проведёт в московском "Торпедо" на правах аренды.– FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) July 5, 2019
Желаем удачи нашему новичку! #Ахмат #Грозный #Калошин pic.twitter.com/goj2Hgyof3