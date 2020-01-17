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«Ахмат» обыграл венгерский «Пакш»

18:51
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«Ахмат» взял верх над «Пакшем» в товарищеском матче — 2:1. Голами в составе грозненцев отметились Исмаэл и Одисе Роши.

Товарищеский матч

«Пакш» (Венгрия) — «Ахмат» (Россия) — 1:2 (0:2)

Голы: Исмаэл, 31 (0:1). Роши, 44 (0:2). Беде, 81 — с пенальти (1:2).

«Ахмат»: Городов (Гудиев, 46), Гиголаев (Нижич, 46), Семенов (Адамов, 46), Анхель (Кадыров, 46), Ненахов (Харин, 46), Иванов (Садулаев, 46), Роши (Мосейчук, 46), Раванелли (Митришев, 46), Исмаэл (Понсе, 46), Ильин (Мбенг, 46), Визеу (Михаляк, 46).

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