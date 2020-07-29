«Ахмат» объявил об уходе трех игроков

«Ахмат» на официальном сайте объявил о расставании с тремя футболистами. Команду покинули вратарь Евгений Городов, а также защитники Магомед Мусалов и Роланд Гиголаев.

34-летний Городов защищал ворота «Ахмата» с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 28 матчей за «Ахмат», 26-летний Мусалов сыграл 11 встреч, в активе 30-летнего Гиголаева — 8 игр.

Команда попрощалась с бывшими партнерами и провела первую тренировку под руководством нового главного тренера Андрея Талалаева. К новому сезону «Ахмат» из-за эпидемиологической обстановки готовится не в Кисловодске, а на клубной базе.