«Ахмат» объявил о переходе российского игрока «Монпелье» Адуева

«Ахмат» объявил о переходе в команду российского полузащитника «Монпелье» Амира Адуева.

В заявлении пресс-службы грозненцев сообщается, что 21-летний футболист подписал контракт на 4 года.

Адуев с детства проживал во Франции, однако имеет российское гражданство и выступал за молодежную сборную России. Хавбек ни разу не выступал за основную команду «Монпелье».