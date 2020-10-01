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«Ахмат» объявил о переходе российского игрока «Монпелье» Адуева

19:21
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«Ахмат» объявил о переходе в команду российского полузащитника «Монпелье» Амира Адуева.

В заявлении пресс-службы грозненцев сообщается, что 21-летний футболист подписал контракт на 4 года.

Адуев с детства проживал во Франции, однако имеет российское гражданство и выступал за молодежную сборную России. Хавбек ни разу не выступал за основную команду «Монпелье».

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