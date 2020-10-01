«Ахмат» объявил о переходе российского игрока «Монпелье» Адуева
19:21
«Ахмат» объявил о переходе в команду российского полузащитника «Монпелье» Амира Адуева.
В заявлении пресс-службы грозненцев сообщается, что 21-летний футболист подписал контракт на 4 года.
Адуев с детства проживал во Франции, однако имеет российское гражданство и выступал за молодежную сборную России. Хавбек ни разу не выступал за основную команду «Монпелье».
Чеченский футболист Амир Адуев, выступавший за французский «Монпелье» перешел в «Ахмат».— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) October 1, 2020
Адуев прибыл в расположение клуба, подписал контракт, рассчитанный на четыре года, и провел первую тренировку. pic.twitter.com/psLYAPe0Js
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