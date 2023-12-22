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Сегодня, 19:06

Агент Жуниньо Капишабы подтвердил переговоры с ЦСКА

Руслан Минаев
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Футбольный агент Адриано Спадото подтвердил, что ЦСКА ведет переговоры о переходе защитника «Брагантино» Жуниньо Капишабы.

«Мы действительно ведем переговоры с ЦСКА. Такой трансфер возможен», — цитирует агента Sport24.

26-летний бразилец в этом сезоне провел за «Брагантино» 56 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3 миллиона евро.

В сентябре в ЦСКА сообщали о продолжении работы по трансферу Капишабы, несмотря на то, что бразильский клуб заблокировал сделку из-за санкций в отношении России.

Источник: Sport24
ФК ЦСКА (Москва)
Жуниньо Капишаба
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
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 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
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 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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