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Беленов прокомментировал игру под руководством Ташуева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Голкипер «Факела» Александр Беленов прокомментировал игру под руководством главного тренера Сергея Ташуева.

«Когда стал стабильным первым номером, почувствовал ли больше уверенности в своих силах? Думаю, что уверенность в своих силах появляется, когда ты видишь результат своей работы. Не скажу, что до этого я плохо тренировался и что-то делал не так, но на тот момент у нас произошли большие перестановки в тактическом плане, произошла встряска с приходом нового тренера, результаты поменялись. От этого не только я, а все почувствовали уверенность. У меня со многими тренерами нормальные рабочие отношения. Я ни к кому в друзья не набиваюсь. Подход Ташуева в работе не изменился. Конечно, он стал мудрее и опытнее, потому что поработал во многих клубах Белоруссии, в «Ахмате», — приводит слова Беленова Metaratings.ru.

Беленов перешел в «Факел» минувшим летом из «Рубина» на правах свободного агента. За новый клуб голкипер отыграл 14 матчей, в которых пропустил 14 мячей. 5 раз вратарь оставлял свои ворота «сухими».

Источник: https://metaratings.ru/news/vratar-fakela-belenov-s-prikhodom-tashueva-pomenyalis-rezultaty-vse-pochuvstvovali-uverennost-317880/
Александр Беленов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
Сергей Ташуев
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Беленов считает, что футбольные агенты больше вредят

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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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