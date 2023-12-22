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Силкин уверен, что Бителло принесет пользу «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный российский тренер Сергей Силкин поделился мнение об игре полузащитника «Динамо» Бителло в нынешнем сезоне.

«Пока сложно оценить игру Бителло на данном этапе. Да, он ярко провел несколько игр, но пока рано о чем-то говорить. Нужно смотреть на дистанции. Игрок он неплохой, хорошие впечатления оставляет. Потенциал у него есть. Он точно принесет пользу «Динамо», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

Бителло перешел в «Динамо» в сентябре 2023 года из «Гремио» за 10 миллионов евро. С бело-голубыми 23-летний игрок подписал контракт до конца июня 2028 года. За московский клуб хавбек провел 15 матчей, в которых отметился 5 голами и 2 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-silkin-bitello-prineset-pol-zu-dinamo/
Сергей Силкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Бителло
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1
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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