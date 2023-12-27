Агент защитника «Жил Висенте» Перейры рассказал об интересе к игроку со стороны ЦСКА

Агент Ренато Веласко, представляющий интересы защитника «Жил Висенте» Габриэля Перейры, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны ЦСКА

«Интерес со стороны клуба действительно есть, но пока я не получал ничего официального», — приводит слова Веласко Sport24.

23-летний бразилец выступает за португальский клуб с января этого года. В текущем сезоне он провел за команду 14 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Перейры в 2,5 миллиона евро.