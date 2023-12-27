Агент защитника «Жил Висенте» Перейры рассказал об интересе к игроку со стороны ЦСКА
Агент Ренато Веласко, представляющий интересы защитника «Жил Висенте» Габриэля Перейры, прокомментировал интерес к его клиенту со стороны ЦСКА
«Интерес со стороны клуба действительно есть, но пока я не получал ничего официального», — приводит слова Веласко Sport24.
23-летний бразилец выступает за португальский клуб с января этого года. В текущем сезоне он провел за команду 14 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Перейры в 2,5 миллиона евро.
Источник: Sport24
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|36
|
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|18
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|8
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|32
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|
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|7
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|28
|
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|
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|9
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|19
|
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|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
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|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
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|18
|3
|2
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|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
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ЖК
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5
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