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Агент Захаряна Пимента: «Трансфер сегодня невозможен»

Агент Захаряна заявила, что трансфер футболиста в «Челси» сегодня невозможен
Микеле Антонов
Читать «СЭ» в

Агент Арсена Захаряна Рафаэла Пимента в разговоре с «СЭ» заявила о невозможности трансфера игрока из «Динамо» в «Челси» в летнее трансферное окно.

«На сегодняшний день закрыть трансфер Захаряна в летнее трансферное окно невозможно. Этот трансфер не заморожен до зимы, но возможен. Сейчас мы все равно работаем над тем, чтобы «Динамо» смогло получить деньги от «Челси», — сказала Пимента «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что вариант с переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» нынешним летом полностью исключен.

Летнее трансферное окно в АПЛ закроется в 01.00 по московскому времени в ночь с 1 на 2 сентября.

В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Челси
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Источник: «Динамо» и «Челси» согласовали трансфер Захаряна
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