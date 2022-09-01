Агент Захаряна Пимента: «Трансфер сегодня невозможен»
Агент Арсена Захаряна Рафаэла Пимента в разговоре с «СЭ» заявила о невозможности трансфера игрока из «Динамо» в «Челси» в летнее трансферное окно.
«На сегодняшний день закрыть трансфер Захаряна в летнее трансферное окно невозможно. Этот трансфер не заморожен до зимы, но возможен. Сейчас мы все равно работаем над тем, чтобы «Динамо» смогло получить деньги от «Челси», — сказала Пимента «СЭ».
Ранее «СЭ» сообщил, что вариант с переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» нынешним летом полностью исключен.
Летнее трансферное окно в АПЛ закроется в 01.00 по московскому времени в ночь с 1 на 2 сентября.
В текущем сезоне Захарян провел за «Динамо» 7 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.
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15
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16
|Урал
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Оренбург – Химки
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Н. Новгород – Факел
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Краснодар – Сочи
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Спартак – Зенит
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Квинси Промес
Спартак
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Краснодар
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Кристиан Нобоа
Сочи
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Александр Соболев
Спартак
|4
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Артем Макарчук
Сочи
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Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
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Локомотив
|6
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Марк Мампасси
Локомотив
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|1
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Илья Кутепов
Торпедо М
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