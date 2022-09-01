Агент Захаряна Пимента: «Трансфер сегодня невозможен»

Агент Захаряна заявила, что трансфер футболиста в «Челси» сегодня невозможен

Агент Арсена Захаряна Рафаэла Пимента в разговоре с «СЭ» заявила о невозможности трансфера игрока из «Динамо» в «Челси» в летнее трансферное окно.

«На сегодняшний день закрыть трансфер Захаряна в летнее трансферное окно невозможно. Этот трансфер не заморожен до зимы, но возможен. Сейчас мы все равно работаем над тем, чтобы «Динамо» смогло получить деньги от «Челси», — сказала Пимента «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что вариант с переходом полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси» нынешним летом полностью исключен.

Летнее трансферное окно в АПЛ закроется в 01.00 по московскому времени в ночь с 1 на 2 сентября.