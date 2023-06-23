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Сегодня, 20:32

Барбоза считает, что Малком получал бы 3,5 миллиона евро в любом топовом европейском клубе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный агент ФИФА Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» Малком зарабатывает около 3,5 миллионов евро в год.

«Думаю, обсуждать зарплаты игроков не очень корректно. Потому что в основном эта информация не соответствует реальности. Но могу сказать точно — Малком легко получил бы заплату в 3,5 млн евро в любом топовом европейском клубе. «Зенит» — топовый клуб. Раньше он платил игроком намного больше. Поэтому не удивлен если Малком заработает именно такие деньги. Но четких данных у меня нет. Сейчас бразилец — самый ценный игрок РПЛ. Если бы «Зенит» захотел его продать, клуб мог бы хорошо заработать на этом трансфере. Отсюда и выходит такая зарплата — они хорошо понимают, сколько могут получить за футболиста. Думаю, уход Малкома летом возможен. Если он сам этого пожелает, и «Зенит» этого захочет. Не сомневаюсь, что предложения будут», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне 26-летний форвард провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/paulu-barboza-malkom-poluchal-by-3-5-mln-evro-v-lyubom-topovom-evropejskom-klube/
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Паулу Барбоза
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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30 тур
3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
3.06 17:00
Урал – Сочи
 1 : 0
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 19
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 12
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 26 1 9
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