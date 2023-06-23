Барбоза считает, что Малком получал бы 3,5 миллиона евро в любом топовом европейском клубе

Известный агент ФИФА Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» Малком зарабатывает около 3,5 миллионов евро в год.

«Думаю, обсуждать зарплаты игроков не очень корректно. Потому что в основном эта информация не соответствует реальности. Но могу сказать точно — Малком легко получил бы заплату в 3,5 млн евро в любом топовом европейском клубе. «Зенит» — топовый клуб. Раньше он платил игроком намного больше. Поэтому не удивлен если Малком заработает именно такие деньги. Но четких данных у меня нет. Сейчас бразилец — самый ценный игрок РПЛ. Если бы «Зенит» захотел его продать, клуб мог бы хорошо заработать на этом трансфере. Отсюда и выходит такая зарплата — они хорошо понимают, сколько могут получить за футболиста. Думаю, уход Малкома летом возможен. Если он сам этого пожелает, и «Зенит» этого захочет. Не сомневаюсь, что предложения будут», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В прошедшем сезоне 26-летний форвард провел в РПЛ 27 матчей, отметился 23 голами и 9 результативными передачами.