Агент Влашича — о трансферном бане ЦСКА: «Надеюсь, «Вест Хэм» скоро отдаст деньги за Николу»

Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» Николы Влашича, отреагировал на трансферный бан ЦСКА.

«Мне очень жаль это слышать. ЦСКА всегда был очень корректным и честным клубом, и у Николы остались фантастические воспоминания о времени, проведенном в ЦСКА с товарищами по команде, людьми из клуба и фантастическими болельщиками. Я очень надеюсь, что они скоро получат свои заслуженные деньги от «Вест Хэма» и что проблема с дисквалификацией ФИФА скоро будет решена», — сказал Мартич ODDS.ru.

Запрет ФИФА действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 по август 2021 года, после чего перебрался в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Из-за санкций армейцы до сих пор не получили всей суммы. Английский клуб должен им за 26-летнего хорвата около 16 миллионов евро. На данный момент Влашич является игроком «Торино».