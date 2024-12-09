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Агент Влашича — о трансферном бане ЦСКА: «Надеюсь, «Вест Хэм» скоро отдаст деньги за Николу»

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Агент Тончи Мартич, представляющий интересы полузащитника «Торино» Николы Влашича, отреагировал на трансферный бан ЦСКА.

«Мне очень жаль это слышать. ЦСКА всегда был очень корректным и честным клубом, и у Николы остались фантастические воспоминания о времени, проведенном в ЦСКА с товарищами по команде, людьми из клуба и фантастическими болельщиками. Я очень надеюсь, что они скоро получат свои заслуженные деньги от «Вест Хэма» и что проблема с дисквалификацией ФИФА скоро будет решена», — сказал Мартич ODDS.ru.

Запрет ФИФА действует с 14 ноября и распространяется на три ближайших трансферных окна.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 по август 2021 года, после чего перебрался в «Вест Хэм» за 30 миллионов евро. Из-за санкций армейцы до сих пор не получили всей суммы. Английский клуб должен им за 26-летнего хорвата около 16 миллионов евро. На данный момент Влашич является игроком «Торино».

Источник: ODDS.ru
Никола Влашич
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
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 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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