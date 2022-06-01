Романцев жестко раскритиковал Лисаковича за селфи на поле

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев негативно высказался о форварде «Рубина» Виталии Лисаковиче, который в матче 30-го тура РПЛ с «Уфой», забив гол, сделал селфи прямо на поле.

— Что бы вы сделали на месте тренера с Лисаковичем, который сделал селфи прямо во время матча, а на последней минуте смазал решающий пенальти?

— Даже не знаю, что и ответить! Если бы кто-то раньше рассказал мне, что такое возможно, я бы отправил этого фантазера для обследования к психиатру. А когда сам увидел такую дикость, то сразу же подумал — ну как с футболистом, который во время игры думает о селфи, не вылететь из премьер-лиги?! Так что берегитесь футболистов — любителей селфи!