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Сегодня, 12:16

Агент Сильянова рассказал о будущем игрока после завершения аренды в «Ростове»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Александр Сильянов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Александра Сильянова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал заявление железнодорожников о будущем игрока.

5 мая пресс-служба «Локомотива» сообщила, что Сильянов вернется в расположение команды по окончании сезона.

«Футболист примет решение о продолжении своей карьеры по окончании сезона-2022/23, — сказал Шпинев «СЭ». — Может поступить прямой запрос на трансфер от любого клуба в «Локомотив». Клуб может рассмотреть его, обратиться к Александру. Может дать прямой отказ, может обсудить. Это рабочий процесс. Решение о продолжении карьеры футболист озвучит по окончании сезона. Может, «Ростов» сделает предложение о прямом трансфере, от которого «Локомотив» не захочет отказываться».

Шпинев также ответил на вопрос об интересе к Сильянову.

«Было общение с 15 клубами, но и не только по Александру. Это обычный и нормальный процесс, который происходит в профессии. Кто-то спрашивает, кто-то интересуется, но это обычный рабочий процесс, в который не стоит углубляться», — добавил Шпинев.

За «Ростов» 22-летний защитник выступает на правах аренды с января 2022 года. В текущем сезоне он провел 32 матча в составе южан во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Александр Сильянов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Вадим Шпинев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 19 4 2 65-13 61
2
 Ростов 25 14 8 3 44-32 50
3
 Спартак 25 14 7 4 55-32 49
4
 ЦСКА 25 14 6 5 46-23 48
5
 Ахмат 25 12 4 9 36-33 40
6
 Краснодар 25 11 6 8 53-41 39
7
 Динамо 25 11 6 8 43-35 39
8
 Оренбург 25 12 3 10 48-48 39
9
 Сочи 25 10 4 11 35-45 34
10
 Локомотив 25 9 5 11 42-42 32
11
 Урал 25 7 5 13 27-41 26
12
 Кр. Советов 25 6 7 12 25-40 25
13
 Пари НН 25 6 4 15 27-49 22
14
 Факел 25 3 12 10 31-45 21
15
 Химки 25 4 5 16 24-57 17
16
 Торпедо 25 3 4 18 19-44 13
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6.05 14:00
Химки – Динамо
 - : -
6.05 16:30
Торпедо – Ахмат
 - : -
6.05 19:00
Ростов – Факел
 - : -
7.05 14:00
Пари НН – Урал
 - : -
7.05 16:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
7.05 18:00
Зенит – Спартак
 - : -
7.05 19:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
8.05 17:00
Локомотив – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 8
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 15 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

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