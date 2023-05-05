Президент «Торпедо» сравнил Талалаева и Клотета

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин сравнил подход к работе бывшего и нынешнего главных тренеров автозаводцев — Андрея Талалаева и Жозепа Клотета.

«Команда у Талалаева, как говорил один его бывший футболист, живет в условиях стресса. Можно ли сказать такое про Клотета? Нет, это далеко от него. Жозеп другой. Андрей Викторович в плане подхода совсем на иных параллелях», — приводит слова Савина Sport24.

Талалаев работал с «Торпедо» с 13 октября прошлого года. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых потерпела 9 поражений.

6 мая «Торпедо» сыграет дома против грозненского «Ахмата» в матче 26-го тура российской премьер-лиги. Начало матча — в 16:30 мск.