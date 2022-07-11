Агент Селюк: «Жена Карпина поднимает такой вопрос, чтобы привлечь к себе внимание»

Футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал информацию о том, что дочки главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина не могут получить Fan ID.

«Мне очень странно, что вопрос оформления Fan ID так муссируется везде, в чем проблема? Жена Карпина поднимает такой вопрос, чтобы привлечь к себе внимание. Когда на нее не обращают внимания, то ей плохо. Есть же женщины, которые не работают и хотят какую-то хрень сказать. Если где-то какая-то ошибка, то зачем муссировать все это?

Я РФС предложил, чтобы сделали переходное внедрение Fan ID, чтобы пару секторов могли допускать без Fan ID, посещать это будут те, кто ходит с семьей. Это нормальная процедура, работает во всем мире. Я не знаю сколько лет детям Карпина, но мне кажется это нужно делать с 16 лет. Это чистый хайп от Дарьи, это очень некрасиво так выступать с этими вещами, особенно женам тренеров, руководителей клубов и т.д. Какой-то дебил сделал что-то не так, не так написал имя в паспорте, ну идиот», — сказал Селюк Metaratings.ru.

Ранее Дарья Карпина заявила, что у дочек, не имеющих российское свидетельство о рождении, возникли сложности с получением паспорта болельщика (Fan ID).