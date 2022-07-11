Экс-полузащитник «Краснодара» Намли стал игроком роттердамской «Спарты»

Бывший полузащитник «Краснодара» Юнес Намли стал полноценным игроком роттердамской «Спарты», сообщает сайт голландского клуба.

Игрок расторг контракт с российским клубом и заключил контракт со «Спартой» на один сезон.

Намли перешел в «Краснодар» в июле 2019 года, но с января 2020 года выступал за другие клубы на правах аренды. С января 2020 года по декабрь 2021 года футболист представлял американский «Колорадо», а с января 2022 года он играл за голландскую «Спарту» из Роттердама.

В составе «Краснодара» 28-летний датчанин провел 18 матчей, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.