В «Зените» опровергли информацию о подписании нового контракта с Семаком

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что главный тренер клуба Сергей Семак подписал новый контракт с клубом. Ранее об этом сообщил «РБ Спорт».

«Если бы это было так, клуб бы первым делом об этом объявил», — сказал Медведев «СЭ».

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством команда 4 раза подряд выиграла чемпионат России, 3 раза подряд — Суперкубок и 1 раз — Кубок страны.

46-летний тренер — самый титулованный в истории «Зенита», субботняя победа над «Спартаком» (4:0) в Суперкубке стала для него 100-й во главе команды.