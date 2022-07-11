В «Зените» опровергли информацию о подписании нового контракта с Семаком
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новость о том, что главный тренер клуба Сергей Семак подписал новый контракт с клубом. Ранее об этом сообщил «РБ Спорт».
«Если бы это было так, клуб бы первым делом об этом объявил», — сказал Медведев «СЭ».
Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под его руководством команда 4 раза подряд выиграла чемпионат России, 3 раза подряд — Суперкубок и 1 раз — Кубок страны.
46-летний тренер — самый титулованный в истории «Зенита», субботняя победа над «Спартаком» (4:0) в Суперкубке стала для него 100-й во главе команды.
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|Зенит
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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30 тур
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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