Агент Сафонов высказался о возможном сохранении «Челси» интереса к трансферу Захаряна

Известный футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал информацию о том, что английский «Челси» из Лондона по-прежнему заинтересован в переходе российского полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна.

«Челси» сейчас ничем не может меня удивить. Они в последнее время столько народа набрали. Три автобуса игроков. Захарян — молодой парень. Да, этот сезон он проводит хуже, чем полгода перед ним. Возможно, Арсен переживает небольшой спад. Но такое бывает", — приводит слова Сафонова Vprognoze.ru.

Ранее журналист Феликс Джонстон сообщил, что «Челси» сохраняет интерес к 20-летнему полузащитнику, но не могут оформить переход из-за британских санкций.

Захарян — воспитанник «Динамо», на его счету 5 голов и 8 результативных передач в 35 матчах за бело-голубых в сезоне-2022/23.

Российский хавбек мог перейти в «Челси» летом 2022 года, но сделка сорвалась.