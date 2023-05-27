Яковлев считает, что у Помазуна и Торопа равные шансы стать преемником Акинфеева

Выступающий на правах аренды за «Пари НН» нападающий ЦСКА Владислав Яковлев высказался об уровне вратаря и капитана армейцев Игоря Акинфеева, а также о конкуренции на последнем рубеже среди голкиперов.

«Игорь — топ-1 вратарь России прямо сейчас. Бесспорно, тут даже разговоров быть не может. Кто преемник Акинфеева — Помазун или Тороп? Думал над этим. Мне кажется, у них равные шансы. Илья — более сформированный вратарь, а у Торопа еще все впереди. Тороп не боится Акинфеева, просто сильно его уважает», — приводит слова Яковлева Sport24.

37-летний голкипер является рекордсменом чемпионатов России по футболу по количеству сыгранных матчей за один клуб. В составе ЦСКА во всех турнирах он провел 737 игр.