В Москве появилась памятная доска в честь Валентина Иванова

В Москве состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной знаменитому форварду московского «Торпедо» и сборной СССР, а также тренеру Валентину Иванову.

Мероприятие было приурочен к 90-летию со дня рождения спортсмена Памятник расположен на стене дома по адресу Ленинский проспект, 44. Именно там Иванов прожил большую часть своей жизни.

В церемонии открытия приняли участие вдова футболиста, двукратная олимпийская чемпионка в спортивной гимнастике Лидия Иванова, а также представители «автозаводцев».

Иванов выступал за «Торпедо» с 1952 по 1966 год, проведя 310 матчей и забив 137 голов. В качестве игрока он стал 2-кратным чемпионом страны и обладателем Кубка, а также чемпионом Европы-1960 и Олимпиады-1956 в составе сборной Советского Союза.

Как тренер он возглавлял «автозаводцев» с 1966 по 1998 год (с перерывами), приведя клуб к победе в чемпионате СССР, 3-х кубках СССР и 1 кубке России.