Валерий Овчинников: «Карпин прав насчет комментаторов, среди них нет ни Озеровых, ни Маслаченко»

Бывший тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников прокомментировал критику главного тренера сборной России Валерия Карпина в адрес российских комментаторов.

«Карпин насчет комментаторов прав. Послушайте их, будто вообще больше никто в футболе не понимает. Они могут и судей оценивать, и игроков. Сейчас можно смотреть матч и не услышать ни разу фамилию футболиста. Как такое возможно? Или об одном игроке рассказывают во время матча. Как им объяснить? Откуда они взялись вообще? Среди них нет ни Озеровых, ни Маслаченко. Какие есть, что делать», — цитирует Овчинникова Legalbet.

Ранее Карпин рассказал, что смотрит футбол без звука, так как ему не нравится слушать российских комментаторов, и призвал последних не оценивать футбол.

Карпин жестко прошелся по футбольным комментаторам. Они не стали молчать и кинули «ответки»