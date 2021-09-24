Бериша перенес операцию и пропустит три месяца
Полузащитник «Ахмата» Бернард Бериша будет восстанавливаться около трех месяцев после операции на плечевом суставе, информирует пресс-служба клуба.
29-летний футболист перенес операцию в одной из клиник Рима. О его травме стало известно 11 сентября.
Бериша выступает за «Ахмат» с 2016 года. На его счету 114 матчей за клуб, в которых он забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.
«Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице. В следующем туре команда 26 сентября на выезде сыграет с «Ростовом».
Полузащитник грозненцев Бернард Бериша успешно перенёс операцию на плечевом суставе в одной из клиник Рима. Лечение и реабилитация продлится около трёх месяцев. Желаем Бернарду скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле! pic.twitter.com/Cm3qbW4KUj— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) September 24, 2021
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