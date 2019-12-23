Агент Педру — о ЦСКА: «До лета он будет играть в «Фиорентине»
12:10
Марко Бусьелло, представитель нападающего «Фиорентины» Педру, сообщил корреспонденту «СЭ» Гоше Чернову о том, что зимний трансфер его клиента в ЦСКА исключен.
— Правда ли, что ЦСКА может арендовать Педру зимой? — вопрос Бусьелло.
— Нет. К Педру есть интерес из России, но до лета он будет играть в «Фиорентине».
Ранее сообщалось о том, что ЦСКА хочет арендовать 22-летнего форварда с правом выкупа. Педру еще летом мог переехать в Москву, когда выступал за «Флуминенсе», но выбрал «Фиорентину». В текущем чемпионате Италии нападающий сыграл всего четыре матча, в каждом из которых выходил на замену.
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