Марко Бусьелло, представитель нападающего «Фиорентины» Педру, сообщил корреспонденту «СЭ» Гоше Чернову о том, что зимний трансфер его клиента в ЦСКА исключен.

— Правда ли, что ЦСКА может арендовать Педру зимой? — вопрос Бусьелло.

— Нет. К Педру есть интерес из России, но до лета он будет играть в «Фиорентине».

Ранее сообщалось о том, что ЦСКА хочет арендовать 22-летнего форварда с правом выкупа. Педру еще летом мог переехать в Москву, когда выступал за «Флуминенсе», но выбрал «Фиорентину». В текущем чемпионате Италии нападающий сыграл всего четыре матча, в каждом из которых выходил на замену.