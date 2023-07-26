Агент Баринова о словах Дзюбы: «В мужских коллективах и не такое говорят»

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова Артема Дзюбы о капитане команды.

В эпизоде программы на YouTube-канале «Коммент.Шоу» Слуцкий сказал: «Бара туповат, Артем рассказывал. Это Артем рассказывал мне! Я Бару не знаю». На эти слова Дзюба ответил: «Дима, не слушай бегемота!».

«Говорить, что эти слова влияют на команду — бред, никто на это не обращает внимание. Это развлекательное шоу, фраза была вырвана из контекста. Пошутили и все. В мужских коллективах и не такое говорят. В команде все отлично, все двигаются дальше», — сказал Банатин «СЭ».

Баринов выступает за основную команду «Локомотива» с 2015 года. За команду он сыграл 184 матча, забил 6 мячей и отдал 13 голевых передач.

В мае «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года. В сезоне-2022/23 он провел за железнодорожников 12 матчей, забил 8 мячей и сделал 5 результативных передач.