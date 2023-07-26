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Сегодня, 10:17

Изидор: «Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? В России для меня только одна команда — «Локомотив»

Сергей Разин
корреспондент
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Вильсон Изидор.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, что не перейдет в другой российский клуб.

«Могу ли я перейти в «Спартак», ЦСКА или «Зенит»? Нет. В России для меня только одна команда — «Локомотив», — приводит слова Изидора Sport24.

В летнее трансферное окно полузащитник ЦСКА Хесус Медина перешел в «Спартак». 26-летний парагваец заявлял, что никогда не перейдет в красно-белую команду.

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В 38 матчах за железнодорожников форвард провел 38 матчей, в которых забил 19 голов и сделал 7 результативных передач.

Хесус Медина. «Я никогда не перейду в «Спартак». Подробности громкого ухода Медины из ЦСКА

Источник: https://sport24.ru/football/news-561979-izidor-isklyuchil-vozmozhnost-perekhoda-v-drugiye-kluby-rpl-v-rossii-dlya-menya-tolko-odna-komanda-lokomotiv?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
ФК Локомотив (Москва)
Вильсон Изидор
2
3
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
15
 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
16
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
29.07 15:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
29.07 17:30
Урал – Пари НН
 - : -
29.07 20:00
Ростов – Зенит
 - : -
30.07 15:00
Рубин – Оренбург
 - : -
30.07 17:30
Факел – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Краснодар – Сочи
 - : -
30.07 20:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
31.07 19:30
Спартак – Балтика
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 2
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Хызыр Аппаев

Хызыр Аппаев

Факел

 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Зенит

 1 0 1
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