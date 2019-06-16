Агент Паулу Барбоза: "Контракт Фернандеша с "Локо" закончился, приехать на сборы он не может"

Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэла Фернандеша, прокомментировал ситуацию с контрактом хавбека. По его словам, у Фернандеша истек срок соглашения с "Локомотивом".

– Есть ли новости о будущем Мануэла Фернандеша?

– Пока нет, окончательной ясности нет.

– То есть, вариант с продолжением карьеры в "Локомотиве" все еще не исключаете?

– Мы ничего не исключаем.

– Мануэл приедет на предсезонный сбор "Локомотива"?

– Если нет контракта – не может этого делать.

– Разве контракт заканчивается не в конце июня?

– Нет, уже закончился. (Юлия Яковлева)

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