Бышовец предположил, какими будут первые действия Бердыева в «Сочи»

Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал, с чего начнет свою работу Курбан Бердыев в «Сочи».

«Бердыев — очень опытный тренер. Я думаю, свою работу в «Сочи» он начнет с анализа осенней части сезона. Постарается выявить слабые места команды, чтобы затем их усилить. На мой взгляд, неудачное выступление клуба в первой части чемпионата имело несколько причин. С одной стороны, были объективные трудности: переезд Родригао и Касьерры в Петербург, травмы нескольких лидеров. Однако помимо этого были и другие проблемы. Мне показалось, что опытные игроки «Сочи» не смогли найти взаимопонимание с молодыми футболистами, пополнившими команду. Думаю, Бердыев постарается отрегулировать этот момент», — рассказал Бышовец Betonmobile.ru.

Контракт с 70-летним специалистом рассчитан на 2,5 года.

Сочинский клуб занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков за 17 туров.