Агент Александр Маньяков поделился мнением о переходе нападающего сборной Северной Македонии Давида Тошевски в «Ростов». Соглашение с 18-летним форвардом заключено на пять лет.

— Мы отсматривали Давида зимой, на трансферном рынке у него статус восходящей звезды, — написал Маньяков в своем Telegram-канале. — В очередной раз аплодирую менеджменту клуба. Уверен, это взвешенное решение и спонтанностью тут не пахнет. «Ростов» за относительно небольшие деньги приобрел таланта, возможно, европейского уровня. При этом баланс в «Ростове» по-прежнему сохраняется. Клуб не боится и принимает смелые решения.

На счету 18-летнего форварда 5 голов и 3 результативные передачи в 21 матче текущего сезона за «Работнички». Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.