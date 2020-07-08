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Агент — о трансфере Тошевски: «Ростов» приобрел таланта европейского уровня»

8 июля 2020, 18:52

Агент Александр Маньяков поделился мнением о переходе нападающего сборной Северной Македонии Давида Тошевски в «Ростов». Соглашение с 18-летним форвардом заключено на пять лет.

— Мы отсматривали Давида зимой, на трансферном рынке у него статус восходящей звезды, — написал Маньяков в своем Telegram-канале. — В очередной раз аплодирую менеджменту клуба. Уверен, это взвешенное решение и спонтанностью тут не пахнет. «Ростов» за относительно небольшие деньги приобрел таланта, возможно, европейского уровня. При этом баланс в «Ростове» по-прежнему сохраняется. Клуб не боится и принимает смелые решения.

На счету 18-летнего форварда 5 голов и 3 результативные передачи в 21 матче текущего сезона за «Работнички». Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 тысяч евро.

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