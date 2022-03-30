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«Футбол номер один во всем мире и в России». Плющенко ответил на заявление Родниной

Плющенко не согласен с заявлением Родниной, что футбол — не спорт номер один в России
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о словах Ирины Родниной.

Ранее Роднина заявила в комментарии Sport24, что футбол в России не является спортом номером один.

«Топ-три спорта: футбол, хоккей, фигурное катание. А конкретный рейтинг... Нужно поднимать статистику. Но знаю точно, что в прошлом году, когда был «Гран-при» в России. И параллельно шло крупное соревнование по футболу, то рейтинги фигурного катания были выше. Это факт. Но я бы не сказал, что фигурное катание номер один. Думаю, конечно, футбол — это номер один как во всем мире, так и в нашей стране. Но фигурное катание спокойно входит в топ-три в России. Это однозначно», — сказал Плющенко «СЭ».

Ирина Роднина является трехкратной олимпийской чемпионкой и десятикратной чемпионкой мира по фигурному катанию.

Футбол
РПЛ
Евгений Плющенко
Ирина Роднина
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