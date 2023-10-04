Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:35

Агент Хинчагов: «Как Медине объяснить, почему болельщики против трансфера из ЦСКА в «Спартак»?»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Хесус Медина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Глава агентства Ultimate Sports Марат Хинчагов в интервью «СЭ» рассказал о переходе своего подопечного Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак» в летнее трансферное окно.

— Ваш самый громкий трансфер межсезонья — переход Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак». Правда, что инициатива шла от игрока?

— Нет. У него был действующий контракт, и Хесус даже гипотетически не мог предположить подобного развития событий. При поступлении предложения игрок был своевременно о нем уведомлен — и уже тогда, посоветовавшись с семьей и близкими, принимал решение.

— Медина взвешивал риски? Какого приема он ждет на стадионе ЦСКА?

— О его восприятии правильнее будет спросить у него самого. С моей же точки зрения, для того чтобы игрок в полной мере понимал эти нюансы, необходимо, чтобы он хоть раз почувствовал вибрации переполненных стадионов «Спартака» и ЦСКА во время очных встреч. Он же не виноват в ковиде или бойкоте фанатских движений. Давайте будем объективными: как ему объяснить, почему болельщики, которые оставили свой клуб без поддержки на целый сезон, против такого перехода? Он приехал к нам из США, а до этого был в Южной Америке. От того, что переводчик ему расскажет, как накалена обстановка между клубами, он лучше ее понимать не станет. Дух дерби и энергетику переполненных стадионов невозможно передать словами. Это нужно прочувствовать, пережить.

Срджан Бабич, Георгий Джикия и&nbsp;Алексис Дуарте. «Сравнения Джикии и Дуарте неуместны — Георгия вытесняет из состава Бабич». Интервью агента Хинчагова

Хесус Медина
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
3
1
Читайте также
Кудерметова выиграла 12 геймов подряд и победила Цуренко на турнире в Пекине
«Пусть выберет любого». Брат Хабиба ответил на вызов блогера Милохина
Российские самолеты пресекли попытку проникновения десантных групп ВСУ в Крым
Экономист предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ
Политолог рассказал о влиянии отставки Маккарти на финансирование Киева
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чавес — о поездках в Ростов и Краснодар: «Уже проходил, как-то ехали на матч 28 часов на автобусе»

Чавес: «Не согласен с Карпиным. В Катаре лига намного слабее РПЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 10 7 3 0 16-3 24
2
 Кр. Советов 10 6 3 1 25-12 21
3
 Локомотив 10 5 3 2 16-14 18
4
 Зенит 10 5 2 3 20-11 17
5
 Спартак 10 5 1 4 14-16 16
6
 ЦСКА 10 4 4 2 20-15 16
7
 Динамо 10 4 4 2 17-15 16
8
 Урал 10 4 3 3 10-12 15
9
 Пари НН 10 4 2 4 9-9 14
10
 Ахмат 10 3 3 4 12-11 12
11
 Оренбург 10 3 2 5 13-17 11
12
 Ростов 10 2 4 4 15-21 10
13
 Рубин 10 2 3 5 10-20 9
14
 Факел 10 2 2 6 7-14 8
15
 Балтика 10 2 1 7 9-16 7
16
 Сочи 10 2 0 8 9-16 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
7.10 12:00
Урал – Локомотив
 - : -
7.10 14:00
Сочи – Зенит
 - : -
7.10 16:30
Балтика – Оренбург
 - : -
7.10 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
8.10 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
8.10 16:30
Динамо – Факел
 - : -
8.10 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
8.10 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 8
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Антон Заболотный

Антон Заболотный

ЦСКА

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 7 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 8 1 2
Александр Солдатенков

Александр Солдатенков

Крылья Советов

 9 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости