Чавес: «Не согласен с Карпиным. В Катаре лига намного слабее РПЛ»

Полузащитник «Динамо» Луис Чавес в интервью «СЭ» оценил высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина об уровне футбола в РПЛ.

«Мы тоже недавно играли с Катаром — и уступили 0:1! Правда, им повезло — они оборонялись всей командой, тянули время, вратарь постоянно валялся на газоне… У нас же была уйма моментов, которые мы не использовали, и в итоге проиграли.

Уважаю Карпина, но не согласен с его мнением. Возможно, он сказал это на эмоциях. Но раз мы говорим про внутренний чемпионат России, то уж в Катаре лига намного слабее РПЛ. Тут даже никакого сравнения быть не может. Скорее всего, Карпин произнес эти слова, чтобы раззадорить футболистов», — сказал Чавес «СЭ».

Ранее Карпин посоветовал российским футболистам уезжать в европейские чемпионаты из РПЛ, после того как сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.