Бывший тренер «Динамо» Хохлов считает, что у клуба еще есть шансы на еврокубки

Бывший тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал «СЭ» результаты последних матчей команды и оценил ее шансы на попадание в еврокубковую зону.

«Команда продолжает пытаться играть в атакующий футбол, в последних двух матчах реализация сильно подвела. У «Динамо» еще есть математические шансы на пятое место, самое главное выиграть следующие два матча и надеяться на благоприятный исход в финале кубка. «Локомотив» провел два месяца без ошибок. В предстоящем дерби будет очень тяжело, несмотря на провальный матч «Локомотива» в Питере. Даже без Крыховяка эта команда способна показать качественный футбол», — сказал Хохлов.

Также Дмитрий Хохлов высказался по поводу игры молодежи в «Динамо».

«Захарян, Тюкавин, Грулев, Евгеньев — эти игроки очень хорошо себя проявили, они находятся только в начале своего пути, им нужно продолжать дальше прогрессировать. Эти ребята могут стать очень качественным активном для «Динамо», разбрасываться такими игроками нельзя», — добавил Хохлов.

Следующий матч «Динамо» проведет с «Локомотивом» на нейтральном поле в Химках. Встреча пройдет 8 мая.

«Динамо» с 46 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Тинькофф чемпионата России.

(Антон Иванов)