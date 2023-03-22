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Галактионов — первый тренер в истории «Локомотива», выигравший первые три матча в РПЛ

Мария Гусева
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Михаил Галактионов, возглавляющий железнодорожников, стал первым главным тренером «Локомотива», выигравшим первые три матча в чемпионате России, сообщает Opta.

Железнодорожники одержали 3 победы подряд в РПЛ, обыграв «Ростов» (3:1), «Ахмат» (1:0) и «Краснодар» (3:2).

Галактионов стал главным тренером «Локомотива» 13 ноября 2022 года. 38-летний специалист подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с возможностью продления.

После 20 туров железнодорожники занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
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 - : -
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Пари НН – Локомотив
 - : -
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Спартак – Ахмат
 - : -
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 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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 - : -
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