Агент Кутицкого: «Хотелось бы, чтобы Саша был основным игроком «Динамо»

Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы защитника «Динамо» Александра Кутицкого, высказался о перспективах своего клиента.

«В футболе всегда была и будет конкуренция. Кутицкий играл в последнее время опорного полузащитника, поэтому как центрального защитника «Динамо» Сашу вообще не рассматривает. Мне бы хотелось, чтобы он был основным игроком команды, у него есть все данные для этого, но есть определённые моменты: бывают спады, женился и прочее», — приводит слова Сафонова Metaratings.

21-летний защитник является воспитанником бело-голубых. Он остался на скамейке запасных в матче первого тура РПЛ против «Краснодара» (1:3).