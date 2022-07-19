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Сегодня, 09:59

В «Локо» рассказали возникают ли проблемы лечения в заграничных клиниках

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Директор по развитию игроков, медицине и инновациям «Локомотива» Хорхе Иван Мартинес Рентериа в интервью «СЭ» рассказал, как удалось договориться об операции Рифата Жемалетдинова в Испании.

— Насколько сложно было договориться с клиникой в Европе для операции российского футболиста?

— К счастью, мы работали с ними и раньше. У нас была возможность завести хорошие отношения с клиникой за границей. Это не про политику, это про особенности травмы футболиста — Рифата Жемалетдинова. Мне абсолютно неважно, какая у него национальность. Меня заботит только его будущее в «Локомотиве» с нами. Я всегда буду стараться сделать все возможное для команд, с которыми я работаю. Это не вопрос политики для меня. У нас было несколько вариантов лечения Рифата. И мы выбрали этот.

В конце июня 25-летний Жемалетдинов успешно перенес операцию на ахилле. Сообщалось, что россиянин будет восстанавливаться от повреждения от 7 до 9 месяцев.

Рифат Жемалетдинов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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