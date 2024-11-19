Агент Кучаева: «Константин будет доказывать свою состоятельность в «Ростове»
Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об игровом времени футболиста в этом сезоне.
«Константин работает и будет доказывать свою состоятельность в «Ростове». Вероятность аренды? Мы не рассматривает возможную аренду зимой», — сказал Клюев «СЭ»
Кучаев перешел в «Ростов» в прошедшее трансферное окно. 26-летний игрок в текущем сезоне провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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|
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|
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|
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|
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|
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|3
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|
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|12
|
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|6
|7
|16-28
|12
|
14
|Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|
15
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|15
|1
|6
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|9
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|16-30
|8
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|22.11
|19:00
|
Рубин – Акрон
|- : -
|23.11
|12:00
|
Оренбург – Зенит
|- : -
|23.11
|14:15
|
ЦСКА – Ростов
|- : -
|23.11
|16:30
|
Химки – Краснодар
|- : -
|23.11
|18:00
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|24.11
|14:00
|
Кр. Советов – Ахмат
|- : -
|24.11
|16:30
|
Факел – Динамо
|- : -
|24.11
|19:00
|
Пари НН – Динамо Мх
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ЖК
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|8
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Бителло
Динамо
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|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
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|К
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|0
|
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Данила Прохин
Оренбург
|13
|1
|5
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Фернандо Костанца
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|1
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