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Сегодня, 15:52

Агент Кучаева: «Константин будет доказывать свою состоятельность в «Ростове»

Константин Белов
Корреспондент
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, в комментарии «СЭ» ответил на вопрос об игровом времени футболиста в этом сезоне.

«Константин работает и будет доказывать свою состоятельность в «Ростове». Вероятность аренды? Мы не рассматривает возможную аренду зимой», — сказал Клюев «СЭ»

Кучаев перешел в «Ростов» в прошедшее трансферное окно. 26-летний игрок в текущем сезоне провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Константин Кучаев
ФК Ростов
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3
 Локомотив 15 11 1 3 30-18 34
4
 Динамо 15 9 3 3 31-17 30
5
 Спартак 15 8 4 3 25-12 28
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 ЦСКА 15 8 3 4 24-10 27
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 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
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