Иван Карпов: Глушаков может возглавить «Химки-М» во второй лиге

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков может стать главным тренером второй команды «Химок» в новом сезоне.

Как сообщает журналист Иван Карпов, между подмосковным клубом и игроком давно существует такая договоренность. «Химки-М» выступает в группе 3 второй лиги Б, по итогам сезона-2024 команда заняла 6-е место из 15.

37-летний Глушаков выступает за «СКА-Ростов» в медиалиге. При этом его контракт с «Химками» не расторгнут и он продолжает числиться в заявке клуба.

В текущем сезоне россиянин провел 8 матчей за подмосковную команду во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.