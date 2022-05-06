Евгений Ловчев: «Никакого перехода Дзюбы в «Црвену Звезду» не будет. У Артема все здесь»

Бывший защитник сборной СССР и «Спартака» Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал будущее нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Уходить в Европу сейчас поздно. Только сам Артем может определить, как он себя чувствует и какие у него отношения с руководством команды. Сербия — это такая же Россия. Не будет никакого перехода в «Црвену Звезду». У Артема все здесь, семья здесь. Еще неизвестно, уйдет ли он вообще», — сказал Ловчев «СЭ».

Ранее в комментарии «СЭ» гендиректор «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб хочет подписать 33-летнего Дзюбу.

В текущем сезоне форвард провел 36 матчей за сине-бело-голубых, забил 13 голов и сделал 10 результативных передач.