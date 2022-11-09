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Агент Карраскаля считает, что футболиста пока рано сравнивать с Хамесом Родригесом

Иван Торопцев
Корреспондент
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Мартин Родригес, агент полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля прокомментировал вызов футболиста в сборную Колумбии и заявил, что игрока пока рано сравнивать с его соотечественником Хамесом Родригесом.

«Хорхе давно мечтал играть за сборную и переход в ЦСКА приблизил его к этой цели. Конкуренция с Хамесом Родригесом? Карраскаль очень талантливый футболист, но Хамес — звезда целого поколения, их пока рано сравнивать», — приводит Metaratings слова Родригеса.

Карраскаль дебютировал за сборную Колумбии 25 сентября в товарищеском матче против Гватемалы (4:1), 28 сентября он также принял участие в игре с Мексикой (3:2). В обеих встречах полузащитник сделал по одной голевой передаче.

20 ноября сборная Колумбии проведет товарищескую встречу с командой Парагвая.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-karraskalya-khorkhe-talantlivyy-futbolist-no-ego-rano-sravnivat-s-khamesom-rodrigesom-1408403/
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