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Агент форварда «Спартака» Бальде рассказал, когда футболист приступит к тренировкам с командой

Иван Торопцев
Корреспондент
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Кейта Бальде.
Фото ФК «Спартак»

Федерико Пасторелло, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде рассказал, когда футболист сможет приступить к тренировкам вместе с командой.

«Кейта приступит к тренировкам со «Спартаком» на следующей неделе», — приводит РИА «Новости» слова Пасторелло.

Бальде перешел в «Спартак» на правах свободного агента в августе нынешнего года. 27-летний сенегалец принял участие в одном матче красно-белых: он вышел на замену в игре 8-го тура РПЛ против «Зенита» (1:2), провел на поле 38 минут и не отличился результативными действиями.

17 сентября стало известно, что форвард отстранен на 3 месяца за нарушение процедуры допинг-контроля в период выступлений за итальянский «Кальяри».

Источник: https://rsport.ria.ru/20221109/balde-1830137234.html
Кейта Бальде
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 ЦСКА 16 8 5 3 29-16 29
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 Ахмат 16 8 2 6 25-24 26
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 Динамо 16 7 5 4 31-20 26
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 - : -
12.11 12:00
Урал – Факел
 - : -
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