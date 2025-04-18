«Локомотив» и «Пари НН» проведут матч в 25-м туре чемпионата России в субботу, 19 апреля. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве, начало — в 17.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 16.45, за 15 минут до стартового свистка, и будет доступна на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (на платной основе).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ в Черкизово. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Локомотив» — «Пари НН» можно также в матч-центре нашего сайта.

Россия. Премьер-лига. 25-й тур.

19 апреля, 17:00. РЖД Арена (Москва)

После 24 туров РПЛ «Локомотив» занимает шестое место в таблице чемпионата с 41 очком, в предыдущем матче железнодорожники уступили «Рубину» (0:1). У «Пари НН» — 20 очков и 14-я строчка, в предыдущую субботу нижегородцы сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).