На «Газпром Арене» установлена экспозиция, посвященная блокадным матчам

В день 80-летней годовщины первого блокадного матча на «Газпром Арене» открылась выставка, информирует пресс-служба клуба.

Выставка впервые открылась на Малой Конюшенной улице в 2012 году. Экспозиция выполнена в форме противотанковых надолбов, на которых размещено описание фактов о блокаде Ленинграда и о жизни футбола в военное время.

Спустя десять лет с момента создания экспозиция обрела новое постоянное место на «Газпром Арене». Выставка будет дополняться новыми, открытыми за последние годы историческими материалами о блокадных матчах и уникальными фотографиями. Для всех болельщиков экспозиция будет доступна для посещения на «Газпром Арене» с началом сезона-2022/23.

В сезоне-2021/22 «Зенит» занял первое место в Тинькофф РПЛ, набрав 65 очков в 30 турах. Это 8-я победа питерского клуба в чемпионате России.