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Сегодня, 15:48

Агент Барбосы сообщил, что футболист 4 июля официально подпишет контракт с ЦСКА

Виктория Кравченко
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Агент защитника «Интернасьонала» Мойзеса Барбосы сообщил, что сегодня, 4 августа, футболист официально присоединится к команде. Бразилец прибыл в Москву 3 июля.

«Подписание контракта с ЦСКА — сегодня», — заявил агент футболиста Гильермо Миранда «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне Мойзес забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-mojzesa-podpisanie-kontrakta-s-tsska-segodnya/
ФК ЦСКА (Москва)
1
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 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Федор Смолов

Динамо

 4
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Краснодар

 4
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Ростов

 3
П
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Оренбург

 2
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Динамо

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И К Ж
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Урал

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Краснодар

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