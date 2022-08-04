Агент Барбосы сообщил, что футболист 4 июля официально подпишет контракт с ЦСКА

Агент защитника «Интернасьонала» Мойзеса Барбосы сообщил, что сегодня, 4 августа, футболист официально присоединится к команде. Бразилец прибыл в Москву 3 июля.

«Подписание контракта с ЦСКА — сегодня», — заявил агент футболиста Гильермо Миранда «РБ Спорту».

В нынешнем сезоне Мойзес забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи в 19 матчах за «Интернасьонал» во всех турнирах. Контракт защитника с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года.