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Сегодня, 16:48

Агент Барбоза назвал маловероятным назначение Жорже в «Спартак»: «Это большой клуб, а Артур – начинающий тренер»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный португальский агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное назначение главного тренера «Браги» Артура Жорже на аналогичный пост в «Спартаке».

Ранее издание A Bola сообщило, что красно-белые готовы выплатить финансовую компенсацию португальскому клубу за 52-летнего специалиста.

«Назначение Артура Жозже в «Спартак» маловероятно. У специалиста есть действующий контракт с «Брагой», также команда идет на четвертом месте в чемпионате Португалии, это достаточно хороший результата. Жорже — это молодой тренер, который только в прошлом сезоне начал работать с первой командой.

Если «Спартак» захочет поменять тренера, то у них должно быть несколько вариантов развития. Сейчас на рынке есть более успешные тренеры. Не думаю, что Жорже — это тренер, который подходит красно-белым. «Спартак» — это большой клуб, а Артур — начинающий тренер. Московскому клубу нужен тренер с более серьезными заслугами», — сказал Барбоза «СЭ».

Жорже работает в системе «Браги» с 2010 года, с 2022-го возглавляет первую команду. В этом сезоне он привел клуб к победе в Кубке португальской лиги. Контракт специалиста действует до лета 2025 года.

10 марта красно-белые проиграли «Факелу» (0:2) во второй раз в текущем сезоне. На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.

ФК Брага
ФК Спартак (Москва)
Артур Жорже (Брага)
Паулу Барбоза
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
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