Агент Барбоза назвал маловероятным назначение Жорже в «Спартак»: «Это большой клуб, а Артур – начинающий тренер»
Известный португальский агент Пауло Барбоза в разговоре с «СЭ» прокомментировал возможное назначение главного тренера «Браги» Артура Жорже на аналогичный пост в «Спартаке».
Ранее издание A Bola сообщило, что красно-белые готовы выплатить финансовую компенсацию португальскому клубу за 52-летнего специалиста.
«Назначение Артура Жозже в «Спартак» маловероятно. У специалиста есть действующий контракт с «Брагой», также команда идет на четвертом месте в чемпионате Португалии, это достаточно хороший результата. Жорже — это молодой тренер, который только в прошлом сезоне начал работать с первой командой.
Если «Спартак» захочет поменять тренера, то у них должно быть несколько вариантов развития. Сейчас на рынке есть более успешные тренеры. Не думаю, что Жорже — это тренер, который подходит красно-белым. «Спартак» — это большой клуб, а Артур — начинающий тренер. Московскому клубу нужен тренер с более серьезными заслугами», — сказал Барбоза «СЭ».
Жорже работает в системе «Браги» с 2010 года, с 2022-го возглавляет первую команду. В этом сезоне он привел клуб к победе в Кубке португальской лиги. Контракт специалиста действует до лета 2025 года.
10 марта красно-белые проиграли «Факелу» (0:2) во второй раз в текущем сезоне. На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.
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|Зенит
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|Краснодар
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|30-17
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3
|Динамо
|20
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|33-23
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4
|ЦСКА
|20
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|8
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5
|Локомотив
|20
|8
|8
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|32-27
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|Спартак
|20
|9
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|27-26
|31
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7
|Рубин
|20
|8
|5
|7
|18-23
|29
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8
|Кр. Советов
|20
|8
|5
|7
|36-31
|29
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9
|Пари НН
|20
|8
|4
|8
|17-17
|28
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10
|Ростов
|20
|7
|6
|7
|28-30
|27
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11
|Факел
|20
|6
|7
|7
|18-20
|25
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12
|Ахмат
|20
|5
|5
|10
|19-25
|20
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13
|Урал
|20
|5
|4
|11
|19-33
|19
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14
|Оренбург
|20
|4
|7
|9
|21-29
|19
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15
|Балтика
|20
|3
|5
|12
|12-25
|14
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16
|Сочи
|20
|3
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|19-33
|13
|30.03
|00:00
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Спартак – Урал
|- : -
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Ростов
|- : -
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|00:00
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Локомотив – Краснодар
|- : -
|30.03
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Сочи – ЦСКА
|- : -
|30.03
|00:00
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Рубин – Ахмат
|- : -
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|00:00
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Балтика – Пари НН
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Факел – Оренбург
|- : -
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Матео Кассьерра
Зенит
|15
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Джон Кордоба
Краснодар
|9
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Константин Тюкавин
Динамо
|9
|П
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Константин Тюкавин
Динамо
|7
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Квинси Промес
Спартак
|6
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Маркус Вендел
Зенит
|6
|И
|К
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|16
|1
|3
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Брайан Мансилья
Оренбург
|17
|1
|5
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
|5