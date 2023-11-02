Боярский: «Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть»

Артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский в интервью «СЭ» рассказал, сожалеет ли об отсутствии еврокубков.

— Обидно, что «Зенит» не участвует в еврокубках?

— Нет, сейчас в мире такая ситуация, когда нужно искать способы получать удовольствие у себя дома. Пока Европа не выздоровеет, с ней не очень интересно играть. Даже матчи Кубка России смотреть приятнее, чем Лигу чемпионов.

— Но уровень ведь другой.

— Прекрасно это понимаю. Но существует спорт, в который не должна вмешиваться политика. Так что пока ситуация не изменится, ничего не получится.

Российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с марта 2022 года.