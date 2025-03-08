Агент Рахмановича: «Останется игрок в клубе или нет, будет зависеть от «Крыльев»
Агент Младен Ратковица рассказал, что ситуация с контрактом полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича не меняется.
«Будем наблюдать за тем, как развивается ситуация. Останется Амар в клубе или нет, будет зависеть от клуба, от их позиции. Новый контракт не предлагали, и если ничего не изменится, по окончании сезона Рахманович станет свободным агентом.
О подписном бонусе пока рано говорить. нужно посмотреть, предложат ли они что-то и если да, то что именно. У Амара была серьезная травма, он долго восстанавливался и сейчас хотел бы сконцентрироваться на футболе. Ему важно вернуться в стартовый состав, а остальные вещи от нас уже не зависят», — цитирует «РБ Спорт» Ратковицу.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|0
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|
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|6
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|16-10
|21
|
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|6
|2
|2
|17-8
|20
|
6
|Динамо Мх
|10
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|
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|2
|6
|2
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|12
|
10
|Крылья Советов
|10
|2
|6
|2
|14-15
|12
|
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|Ростов
|10
|3
|2
|5
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|11
|
12
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|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
13
|Локомотив
|10
|2
|4
|4
|13-11
|10
|
14
|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
15
|Родина
|10
|1
|2
|7
|10-25
|5
|
16
|Факел
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|0
|3
|7
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|3
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
|- : -
Лидеры
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|8
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|6
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|9
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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