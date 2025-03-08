Агент Рахмановича: «Останется игрок в клубе или нет, будет зависеть от «Крыльев»

Агент Младен Ратковица рассказал, что ситуация с контрактом полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича не меняется.

«Будем наблюдать за тем, как развивается ситуация. Останется Амар в клубе или нет, будет зависеть от клуба, от их позиции. Новый контракт не предлагали, и если ничего не изменится, по окончании сезона Рахманович станет свободным агентом.

О подписном бонусе пока рано говорить. нужно посмотреть, предложат ли они что-то и если да, то что именно. У Амара была серьезная травма, он долго восстанавливался и сейчас хотел бы сконцентрироваться на футболе. Ему важно вернуться в стартовый состав, а остальные вещи от нас уже не зависят», — цитирует «РБ Спорт» Ратковицу.