Смородская: «Ростов» не пойдет ко дну после ухода Карпина»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская комментарий по уходу Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».
«Ростов» не пойдет ко дну после ухода Карпина. Там же остались те же игроки и тренерский штаб. Какие-то сложности, конечно, возможны, но глобально команда останется на тех же местах. Карпин оставил богатое наследие в «Ростове», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.
После ухода Карпина главным тренером «Ростова» стал испанский специалист Джонатан Альба, который ранее входил в тренерский штаб.
Источник: «РБ Спорт»
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|
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|10
|2
|4
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|10
|
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|5
|4
|11-19
|8
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|1
|2
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|- : -
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|- : -
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
|Балтика – Ростов
|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
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|8
|
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Зенит
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|6
|П
|
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Педро
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Маркиньос
Спартак
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|
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Крылья Советов, ЦСКА
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|К
|Ж
|
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