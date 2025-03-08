Смородская: «Ростов» не пойдет ко дну после ухода Карпина»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская комментарий по уходу Валерия Карпина с поста главного тренера «Ростова».

«Ростов» не пойдет ко дну после ухода Карпина. Там же остались те же игроки и тренерский штаб. Какие-то сложности, конечно, возможны, но глобально команда останется на тех же местах. Карпин оставил богатое наследие в «Ростове», — цитирует «РБ Спорт» Смородскую.

После ухода Карпина главным тренером «Ростова» стал испанский специалист Джонатан Альба, который ранее входил в тренерский штаб.