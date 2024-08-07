Агент Актюркоглу не исключил переход футболиста в «Спартак»: «Нужно прийти к соглашению»

Агент полузащитника «Галатасарая» Керема Актюркоглу Вильям Д'Авила рассказал «СЭ» о ситуации с возможным переходом своего клиента в «Спартак».

— В Турции пишут, что «Спартак» сделал предложение по Керему Актюркоглу, слышали ли вы об этом?

— Я знаю. «Спартак» — топ клуб, топ-игрок. Но там нужно прийти к соглашению. Это непросто. Дерек Кен? Про него я не знаю.

Ранее журналист Ягиз Сабункоглу сообщил, что «Спартак» предложил «Галатасараю» за переход защитника Деррика Кена и полузащитника Керема Актюркоглу компенсацию в размере 20 миллионов евро.