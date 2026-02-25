Агапов заявил, что направлялся на медосмотр и зашел погреться перед задержанием в Уфе

Защитник ЦСКА Илья Агапов, который выступает на правах аренды в «Уфе», рассказал свою версию событий перед его задержанием в Уфе.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что 25-летнего футболиста задержали после проникновения в здание детской музыкальной школы в нетрезвом состоянии.

По словам Агапова, которые приводит Telegram-канал «ФНЛ с Ильевым», он с утра направлялся на медосмотр. По пути Илья замерз на улице и зашел в здание общежития, где поссорился с женщиной-консьержем. Она приняла футболиста за бездомного или наркомана и вызвала Росгвардию.

«Уфа» арендовала Агапова у ЦСКА в феврале. Он перешел в московский клуб из «Пари НН» в 2023 году.

